Педро счастлив в «Зените» - агент футболиста

Нападающий «Зенита» Педро рад выступать за клуб из Петербурга. Об этом сообщил агент бразильца Луис Фернардо Гарсия.

- Педро счастлив в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга принимает всех игроков очень хорошо», - цитирует агента «Спорт День за Днём».

«Зенит» подписал 18-летнего форварда за 9 миллионов евро. Его соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее права на игрока принадлежали «Коринтиансу».

Педро этой зимой принял участие в пяти товарищеских встречах и забил три гола. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка.