«Рубин» проиграл четвёртый матч на сборах подряд

Казанский «Рубин» вечером пятницы проиграл в очередном контрольном матче на зимних сборах. Подопечные Рашида Рахимова встречались с австрийским «Санкт-Пёльтеном» и уступили – 1:2. Единственный гол в составе казанской команды оформил на девятой минуте игры аргентинец Валентин Вада.

Напомним, что ранее «Рубин» проиграл ещё три матча на этих зимних сборах. 1 февраля казанцы уступили «Ботеву» из Болгарии (0:1), 3 февраля астраханскому «Волгарю» (0:2), а 6 февраля болгарской «Арде» (1:2). До матча с «Ботевом» седьмой клуб турнирной таблицы РПЛ побеждал сербский «Напредак» (5:2) и софийскую «Славию» (3:1).