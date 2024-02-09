Калачёв – о Кудряшове: «Федя оставил большой след в российском футболе»

В четверг, 8 февраля Фёдор Кудряшов официально попрощался с карьерой профессионального футболиста. На момент её завершения Кудряшову было 36 лет. Тимофей Калачёв, знаменитый в прошлом полузащитник «Ростова» прокомментировал решение Фёдора повесить бутсы на гвоздь.

«Я сам играл до 38 лет. Может, мне больше повезло или мотивации было побольше. Федя много лет играл на высоком уровне, выступал за сборную. Не знаю, с чем связано его решение. Он оставил большой след в российском футболе. Красавчик, что доиграл до таких лет», - делится Калачёв для «Чемпионата».

Напомним, что перед завершением карьеры Кудряшов поиграл полгода в середняке Российской премьер-лиги – воронежском «Факеле».

В «Факеле» не ожидали, что Кудряшов завершит карьеру