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Шалимов оценил игру Угальде

09 Февраля 2024 • 17:37 Комментировать
Спартак Москва
0:3
Ростов

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче с «Ростовом».

Напомним, встреча Зимнего кубка РПЛ завершилась крупной победой дончан со счетом 3:0.

«Он, как я понял, стремился действовать из глубины, в оттяжке. Но получилось, что Промес блуждал, как и было в чемпионате, Угальде — в оттяжке, а впереди, на острие никого не было», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что у Угальде есть хорошие качества, среди которых можно выделить резкость, умение открыться и стартовать в свободную зону.

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в конце января, перебравшись из «Твенте».

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Евро-Футбол.Ру,
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