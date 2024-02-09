Боярский перенёс плановую операцию на сердце

Знаменитый болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский успешно перенёс плановую операцию на сердце. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации источника, Михаила Сергеевича уже выписали из больницы после того, как он провёл в учреждении после операции три дня.

Напомним, что в прошлом году, а именно в его конце Боярский не единожды был госпитализирован из-за обострения проблем с сердцем. 26 декабря прошлого года знаменитому актёру и одному из самых известных болельщиков петербургского чемпиона России исполнилось 74 года.