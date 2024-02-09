Кабзе считает, что Джикия подходит чемпионату Турции

Бывший форвард казанского «Рубина», турок Хасан Кабзе считает, что чемпионат Турции, в который сватают Георгия Джикию, подходит российскому защитнику.

«Россияне едут в Турцию за игровой практикой, и чтобы попытаться показать себя командам из сильнейших лиг. Сейчас за турецкой лигой следят намного тщательнее, чем раньше. Джикия бы смог проявить себя в Турции и в случае адаптации у него бы получилось заиграть», - делится Кабзе для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на рабочей неделе Джикию сватали в «Трабзонспор» - этот турецкий топ-клуб входит в «большую четвёрку» Турции, а также становился чемпионом страны в позапрошлом сезоне. Контракт Джикии и «Спартака» заканчивается летом 2024 года, если он не будет продлён.