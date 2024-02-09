​Изидор и Сергеев – в основе «Зенит» на очередной подготовительный матч

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона, и в пятницу команда Сергея Семака проведёт товарищеский матч против команды «Аль-Райян». Наставник «сине-бело-голубых» включил в стартовый состав таких игроков:

Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин, Васильев, Коваленко, Изидор, Мостовой, Сергеев.

Матч «Зенита» против команды «Аль-Райян» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России.