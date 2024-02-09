Олич ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич не исключил, что может вернуться в московский клуб.

- По этому поводу я много говорил. Все, что надо было сказать, я сказал. Не хочу возвращаться к этому, прошло три года. Надо смотреть в будущее. Одно скажу: никогда не говори никогда. Все может быть, - цитирует Олича «Спорт-Экспресс».

44-летний хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год и трижды выиграл с «армейцами» чемпионат России, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Также хорват является обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. В общей сложности на его счету 35 голов в 78 матчах. Весной 2021 года Олич был назначен главным тренером ЦСКА, но в июне того же года контракт с ним был расторгнут.