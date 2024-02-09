ЦСКА впервые проиграл на сборах: Аутсайдер «Сочи» насолил Федотову

Московский ЦСКА на сборе в Анталье встречался с бывшей командой Владимира Федотова «Сочи».

Предыдущий товарищеский матч «армейцы» провели в минувший понедельник. Там «красно-синие» пересеклись с воронежским «Факелом» и одержали минимальную победу. А до этого ЦСКА обыграл в январе на сборах в хронологическом порядке оманский «Сохар», московское «Торпедо» и узбекистанский «Андижан».

«Сочи» затеял во время зимнего перерыва масштабную перестановку в своих рядах. Пришёл новый тренер – испанец Роберт Морено. Есть немалые изменения и в составе футболистов «барсов». Что касается товарищеских матчей, то до ЦСКА «Сочи» обыграл свою молодёжку, сыграл по нолям с «Ахматом» и победил болгарскую «Славию».

Нынешней команде Федотова удалось достаточно быстро открыть счёт. Обляков отдал на правый полуфланг Антону Заболотному, тот прострелил на пустые ворота, и Давила послал мяч куда надо (0:1). До этого был другой момент у Давилы, когда ему не дал пробить Литвинов после дальнего удара Кисляка, отражённого Николаем Заболотным.

Всего половина минуты потребовалась сочинцам, чтобы отквитать пропущенный мяч. Бурмистров принял заброс на подступах к чужой штрафной площади. Мойзес и Роша не составили ему конкуренцию, понадеявшись на офсайд. А Бурмистров взял и отправил мяч низом в левый угол, поразил ворота своего бывшего клуба (1:1).

Агапов тоже не бросился догонять в том эпизоде Бурмистрова, но Илью вскоре заменили, похоже, из-за повреждения. Потом ещё Гайича убрали с поля во избежание усугубления травмы. А «Сочи»-то неплохо смотрелся. Тот же Юсупов минут за десять до перерыва мог выводить свою команду вперёд после передачи Макарчука, но удачно сработал Акинфеев.

Ещё ближе к концу второго тайма «барсы» забили-таки свой второй гол. Юсупов справа набросил на дальний край вратарской, и Крамарич влёт установил на табло цифры 2:1. Возникла перспектива первого поражения ЦСКА на зимних сборах. Ведь до этого «красно-синие» выиграли все свои четыре матча в 2024 году.

В конце первой минуты второго тайма сочинцы подали угловой с левого фланга, и на дальнем краю вратарской пробивал Литвинов, не попавший в ближний угол. Вскоре московская команда заработала штрафной удар в атаке на правом полуфланге. Глебов со стандарта напрямую приложился по воротам и отправил мяч выше створа.

На 54-й минуте отличный шанс восстановить равенство на табло упустил Мендес, которого слухи стали связывать с «Трабзонспором». Сначала пробил Мусаев из зоны правого инсайда, Николай Заболотный отразил перед собой, а Мендес на добивании подкинул мяч над перекладиной. Крамарич пробовал оформить дубль, но издали не переиграл Торопа.

Мусаев, Глебов, Мендес, Рядно прикладывались из-за пределов штрафной площади – однажды в дело вступил Николай Заболотный. Торопу пришлось нейтрализовать удар Мигела, попытка Гуарирапы была заблокирована. Давила с правой стороны вырвался на рандеву с Заболотным и подбросил мяч поверх створа.

Мусаев головой опасно пробивал на левой штанге – немного мимо. За «Сочи» вышел на замену защитник Яхья Аттият-Аллах, приехавший из стана сборной Марокко с Кубка Африки. А «красно-синим» не помог избежать первого поражения на зимних сборах Чалов, вернувшийся с переговоров о продлении контракта с московским клубом, его удар вытащил Николай Заболотный.

Кучаеву не удалось поразить правый нижний угол, пробивая по диагонали. В итоге команда с последнего места РПЛ взяла верх над ЦСКА в товарищеском матче. «Армейцы» в феврале собираются сыграть ещё с «Родиной», «Химками», московским «Динамо». «Сочи» же запланировал спарринги с «Нефтчи», «Тюменью», «Факелом».

Кирилл Иванцов