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ЦСКА впервые проиграл на сборах: Аутсайдер «Сочи» насолил Федотову

09 Февраля 2024 • 16:43 Комментировать
Сочи
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Московский ЦСКА на сборе в Анталье встречался с бывшей командой Владимира Федотова «Сочи».

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Протокол игры  
Сочи2:1ЦСКА Москва
  9'Давила Виктор (0:1)
(1:1) Бурмистров Никита11'  
(2:1) Крамарич Мартин43'  
Заболотный НиколайЛитвинов ВячеславАлвес МарселоСааведра ИгнасиоМедведев Юрий IIМакарчук АртёмАрутюнян ОганесЮкич АлександарБурмистров НикитаКордова СерхиоКрамарич Мартин
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес РобертоАгапов ИльяГайич Милан IIIЗделар СашаКисляк МатвейДавила ВикторОбляков ИванЗаболотный Антон
09 февраля.

Предыдущий товарищеский матч «армейцы» провели в минувший понедельник. Там «красно-синие» пересеклись с воронежским «Факелом» и одержали минимальную победу. А до этого ЦСКА обыграл в январе на сборах в хронологическом порядке оманский «Сохар», московское «Торпедо» и узбекистанский «Андижан».

«Сочи» затеял во время зимнего перерыва масштабную перестановку в своих рядах. Пришёл новый тренер – испанец Роберт Морено. Есть немалые изменения и в составе футболистов «барсов». Что касается товарищеских матчей, то до ЦСКА «Сочи» обыграл свою молодёжку, сыграл по нолям с «Ахматом» и победил болгарскую «Славию».

Нынешней команде Федотова удалось достаточно быстро открыть счёт. Обляков отдал на правый полуфланг Антону Заболотному, тот прострелил на пустые ворота, и Давила послал мяч куда надо (0:1). До этого был другой момент у Давилы, когда ему не дал пробить Литвинов после дальнего удара Кисляка, отражённого Николаем Заболотным.

Всего половина минуты потребовалась сочинцам, чтобы отквитать пропущенный мяч. Бурмистров принял заброс на подступах к чужой штрафной площади. Мойзес и Роша не составили ему конкуренцию, понадеявшись на офсайд. А Бурмистров взял и отправил мяч низом в левый угол, поразил ворота своего бывшего клуба (1:1).

Агапов тоже не бросился догонять в том эпизоде Бурмистрова, но Илью вскоре заменили, похоже, из-за повреждения. Потом ещё Гайича убрали с поля во избежание усугубления травмы. А «Сочи»-то неплохо смотрелся. Тот же Юсупов минут за десять до перерыва мог выводить свою команду вперёд после передачи Макарчука, но удачно сработал Акинфеев.

Ещё ближе к концу второго тайма «барсы» забили-таки свой второй гол. Юсупов справа набросил на дальний край вратарской, и Крамарич влёт установил на табло цифры 2:1. Возникла перспектива первого поражения ЦСКА на зимних сборах. Ведь до этого «красно-синие» выиграли все свои четыре матча в 2024 году.

В конце первой минуты второго тайма сочинцы подали угловой с левого фланга, и на дальнем краю вратарской пробивал Литвинов, не попавший в ближний угол. Вскоре московская команда заработала штрафной удар в атаке на правом полуфланге. Глебов со стандарта напрямую приложился по воротам и отправил мяч выше створа.

На 54-й минуте отличный шанс восстановить равенство на табло упустил Мендес, которого слухи стали связывать с «Трабзонспором». Сначала пробил Мусаев из зоны правого инсайда, Николай Заболотный отразил перед собой, а Мендес на добивании подкинул мяч над перекладиной. Крамарич пробовал оформить дубль, но издали не переиграл Торопа.

Мусаев, Глебов, Мендес, Рядно прикладывались из-за пределов штрафной площади – однажды в дело вступил Николай Заболотный. Торопу пришлось нейтрализовать удар Мигела, попытка Гуарирапы была заблокирована. Давила с правой стороны вырвался на рандеву с Заболотным и подбросил мяч поверх створа.

Мусаев головой опасно пробивал на левой штанге – немного мимо. За «Сочи» вышел на замену защитник Яхья Аттият-Аллах, приехавший из стана сборной Марокко с Кубка Африки. А «красно-синим» не помог избежать первого поражения на зимних сборах Чалов, вернувшийся с переговоров о продлении контракта с московским клубом, его удар вытащил Николай Заболотный.

Кучаеву не удалось поразить правый нижний угол, пробивая по диагонали. В итоге команда с последнего места РПЛ взяла верх над ЦСКА в товарищеском матче. «Армейцы» в феврале собираются сыграть ещё с «Родиной», «Химками», московским «Динамо». «Сочи» же запланировал спарринги с «Нефтчи», «Тюменью», «Факелом».

Кирилл Иванцов

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