​Агент назвал условие ухода Мендеса из ЦСКА

Агент Пабло Леклер Флуха, который работает с полузащитником ЦСКА Виктором Мендесом, дал комментарий по поводу информации о своём клиенте. Сообщалось, что предложение по Мендесу сделал турецкий «Трабзонспор».

«Это странно, потому что в Турции трансферное окно закрывается уже сегодня. Этот переход невозможен. Мендес этой зимой останется в ЦСКА, если за это время не поступит какое-то серьёзное предложение. Но думаю, что такого не будет», - слова агента приводит «Чемпионат».

За ЦСКА Виктор Мендес провёл 59 официальных матчей в различных соревнованиях. В них чилиец записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.