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Титов назвал идеального тренера для «Спартака»

09 Февраля 2024 • 15:58 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов назвал идеального кандидата на должность главного тренера «красно-белых».

– Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе. Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду, – цитирует Титова «Матч ТВ».

Напомним, Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» в сезоне 2011/2012, когда командой руководил Валерий Карпин. Сейчас специалист возглавляет красноярский «Енисей».

В настоящее время «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. Его соглашение с московским клубом действует до лета 2025 года. «Красно-белые» после 18 туров находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 баллов.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
09 Февраля 2024 в 16:35
это вряд ли
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