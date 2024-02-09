Титов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов назвал идеального кандидата на должность главного тренера «красно-белых».

– Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе. Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду, – цитирует Титова «Матч ТВ».

Напомним, Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» в сезоне 2011/2012, когда командой руководил Валерий Карпин. Сейчас специалист возглавляет красноярский «Енисей».

В настоящее время «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. Его соглашение с московским клубом действует до лета 2025 года. «Красно-белые» после 18 туров находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 баллов.