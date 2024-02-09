​ЦСКА получил предложение по Мендесу от клуба Суперлиги Турции

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес имеет вариант со сменой клубной прописки. 24-летний чилиец может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Согласно данным «Чемпионата», в четверг ЦСКА получил предложение по Мендесу от «Трабзонспора». Турецкий клуб готов заплатить за игрока 4 миллиона евро. Кроме того, в предложении речь идёт о бонусе в 2 миллиона евро и проценте от суммы следующего трансфера.

«Трабзонспор» рассчитывать разбить оплату на трансфер Мендеса на части, что не устраивает ЦСКА. По этой причине вероятность осуществления сделки является низкой. Более того, «армейцы» считают предложение низким.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Виктора Мендеса в 5 миллионов евро.