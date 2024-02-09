​ЦСКА не продал Давилу за 6 млн евро

Нападающий Виктор Давила имел вариант с уходом из ЦСКА. Интерес к 26-летнему чилийцу проявлял клуб «Америка» из Мексики.

Согласно информации «Чемпионата», «Америка» предлагала за Давилу приблизительно 6 миллионов евро. Московский клуб ответил «нет», посчитав, что чилийский форвард нужен команде.

В ЦСКА Виктор Давила перебрался в августе. С тех пор чилийский футболист провёл за «армейцев» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.