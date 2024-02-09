​Защитник ЦСКА травмировался в товарищеском матче

В пятницу ЦСКА встречается с «Сочи» в рамках подготовки ко второй части сезона 2023/2024. В начале встречи команды обменялись голами, и на табло горит счёт 1:1.

В стартовый отрезок игры вписались не только два гола, но и замена. Рулевой ЦСКА Владимир Федотов снял с игры Илью Агапова – вместо него вышел Михаил Рядно. Судя по всему, Агапова заменили из-за полученного повреждения. В ближайшее время наверняка станут известны подробности, будем следить за новостями.

А за событиями матча между «Сочи» и ЦСКА можно следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.