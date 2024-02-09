В списке трансферных желаний «Спартака» находится полузащитник Эсекьель Фернандес, представляющий «Бока Хуниорс». Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», аргентинский гранд не будет рассматривать предложения по Фернандесу на сумму ниже 15-17 миллионов евро. Таким образом, «красно-белым» придётся раскошелиться, если они хотят заполучить этого футболиста.

Эсекьелю Фернандесу 21 год, он является футболистом молодёжной сборной Аргентины.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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