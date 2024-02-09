Агент Хуниор Педросо, который представляет интересы полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Да, «Спартаку» определенно нравится мой клиент, он интересен клубу, но мы не получали никакого приглашения. И вообще, если «Спартак» хочет пригласить Пабло, то им надо поговорить со мной, а не обращаться к посредникам», — заявил агент.

В 2024 году 22-летний опорный хавбек принял участие в пяти матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку. Действующий контракт Майи с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.