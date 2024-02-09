На радаре «Спартака» находится полузащитник Эсекьель Фернандес из «Бока Хуниорс». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний футболист является кандидатурой спортивного директора московского клуба Томаша Амарала. В настоящий момент функционер пытается убедить тренера Гильермо Абаскаля в необходимости осуществления этого трансфера.

По нашим данным, Фернандес готов переехать в Россию при определённых условиях. В то же время в списке «Спартака» есть и другие футболисты из Южной Америки.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эсекьеля Фернандеса в 8 миллионов евро.