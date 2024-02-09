Чорлука рассказал о возможном переходе в «Спартак» в 2018 году

Бывший защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука, выступающий долгое время за «Локомотив», рассказал об интересе со стороны «Спартака» в 2018 году.

Чорлука отметил, что к нему был интерес со стороны «Спартака», но он ждал лучшего предложения от «Локомотива» и всегда хотел остаться в составе «железнодорожников».

— Не было желания уходить в другую команду. «Спартак» — очень большой клуб, но в России для меня есть только одна команда, — приводит слова Чорлуки «Матч ТВ».

37-летний Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год, проведя в общей сложности за московский клуб 242 матча, в которых забил 7 голов. С «Локомотивом» он выиграл чемпионат России и четыре раза становился обладателем кубка страны. В данный момент Чорлука является помощником в тренерском штабе сборной Хорватии.