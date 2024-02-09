Дивеев играет за ЦСКА – он восстанавливался семь месяцев

В пятницу в рамках подготовки ко второй части сезона ЦСКА проводит товарищеский матч против «Сочи». Защитник Игорь Дивеев вышел на футбольное поле с первых минут. Футболист на днях вернулся в общую группу «армейцев». На протяжении семи месяцев он восстанавливался после серьёзной травмы, полученной в июльском матче Суперкубка России против «Зенита».

Следить за развитием событий в матче между «Сочи» и ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.