Голкипер «Ростова» Максим Рудаков сменил клубную прописку. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Сочи». Об этом рапортует клубная пресс-служба. Играть за южан Рудаков будет под первым номером.

Стоит напомнить, что ранее Максим выступал на правах аренды за финскую «Хонку». В составе этого клуба вратарь провел 66 поединков, в которых пропустил 62 мяча. В 22 матчах он отстоял на ноль.

«Сочи» провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. Команда с 11 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы южане на выезде встретятся с «Балтикой».