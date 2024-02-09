Пономарёв: «Наши футболисты сейчас не нужны в Европе»

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение о шансах российских футболистов перебраться в Европу.
«Прямо сейчас у нас нет игроков, которые могли бы уехать играть в европейские топ-клубы. Переход Захаряна больше случайность. Никому наши игроки сейчас там не нужны», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что Арсен Захарян переехал в чемпионат Испании минувшим летом. Российского полузащитника подписал «Реал Сосьедад». За трансфер хавбека испанский клуб заплатил московскому «Динамо» 13 миллионов евро.
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