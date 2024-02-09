Пономарёв оценил слухи о трансфере Чалова в Европу

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном трансфере нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в европейский клуб.

«Не думаю, что Чалов всерьез настроен на то, чтобы уехать в Европу. В ЦСКА у него сейчас все хорошо. Просто запускаются все эти разговоры про Европу, чтобы выбить получше контракт», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Чалов имеет опыт выступлений в Швейцарии. Он поиграл на правах аренды за «Базель».

В текущем сезоне РПЛ Фёдор провел 18 матчей за ЦСКА. На счету 25-летнего форварда восемь голов и три ассиста. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.