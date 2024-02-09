Каррера: Чалову не нужно идти в «Зенит», он ещё сумеет поиграть в Европе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

«Чалов — очень хороший игрок, он всегда играет на своих сильных сторонах. Ему не стоит переходить в «Зенит». Он еще сумеет поиграть в Европе», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 11 голов и записал на свой счет три ассиста.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.