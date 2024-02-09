Смородская: «Джикия точно не помешает «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, хотела бы увидеть защитника «Спартака» Георгия Джикию в стане «железнодорожников».

«Да, однозначно. Георгий — качественный защитник, он точно не помешает «Локомотиву». Да и любой другой команде РПЛ он будет полезен», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в пять миллионов евро.