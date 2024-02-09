Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Джикия точно не помешает «Локомотиву»

09 Февраля 2024 • 13:25 Комментировать
Шабаб Аль-Ахли Дубай
...
Спартак Москва
1 7.00 X 5.10 2 1.35
Через 3 ч. 9 мин.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, хотела бы увидеть защитника «Спартака» Георгия Джикию в стане «железнодорожников».

«Да, однозначно. Георгий — качественный защитник, он точно не помешает «Локомотиву». Да и любой другой команде РПЛ он будет полезен», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Ольга Смородская Георгий Джикия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
13:25
Смородская: «Джикия точно не помешает «Локомотиву»
08 Февраля
20:13
Ставка и прогноз на товарищеский матч Шабаб Аль-Ахли — Спартак Москва — 9 февраля 2024
19:55
Радимов: «Джикия превосходит по уровню Бабича и Дуарте»
16:28
Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»
16:04
Зиньковский поделился мнением о новичке «Спартака» Угальде
15:50
Кавазашвили: «Не надо из-за одной ошибки переставать доверять Максименко»
13:37
Мойзес: «Жалею, что ушёл из «Спартака»
13:24
Бывший игрок «Спартака» Мойзес считает, что Джикии необходимо добиться определённости
11:42
Коновалов: «Бонгонда сильнее Игнатова и Зиньковского»
11:33
Шикунов: «Абаскаль запаниковал, поэтому «Спартак» ищет нового вратаря»
10:17
Игрок «Спартака» Чернов: «На фоне нагрузок находимся в не самой оптимальной форме»
01:32
Прогноз и ставка на точный счёт матча Шабаб Аль-Ахли Дубай — Спартак Москва Зимнего кубка РПЛ — 9 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАБАБ АЛЬ-АХЛИ ДУБАЙ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» «Реал» сделал предложение клубу Роналду В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Клопп дал ответ «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
14:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одолел «Аланию» в первом товарищеском матче
13:50 · Россия. Премьер-лига
Рудаков перешёл из «Ростова» в клуб РПЛ официально
13:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Наши футболисты сейчас не нужны в Европе»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил слухи о трансфере Чалова в Европу
13:30 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Чалову не нужно идти в «Зенит», он ещё сумеет поиграть в Европе
13:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Джикия точно не помешает «Локомотиву»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Магкеев высказался о первом матче после тяжёлой травмы
13:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Дзюба присоединится к «Локомотиву»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и сборная России обратились к Ещенко
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о подготовке «Оренбурга» к игре с ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о травме Оганесяна
12:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов о Чалове: «Он подходит «Зениту», у него высокий футбольный интеллект»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «Абаскаль не даст Джикии играть»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»
Все новости
Рекомендуем