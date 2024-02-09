Магкеев высказался о первом матче после тяжёлой травмы

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о первом матче после травмы колена. Во вчерашнем спарринге с «Урарту» (2:1) игрок провел 20 минут.

«Я безумно рад. Хотелось сыграть побольше, но восемь месяцев не играл в футбол, тяжелая травма, поэтому пока 20 минут. Слава богу, выиграли. Почувствовал игру, почувствовал соперника. Я рад», - передает слова защитника клубная пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что из-за травмы Магкеев провел в лазарете восемь месяцев.

После первой половины сезона «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко в 18 турах.