Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Дзюба присоединится к «Локомотиву»

09 Февраля 2024 • 13:13 Комментировать

Центральный нападающий Артём Дзюба присоединится к московскому «Локомотиву» на третьем тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом рапортует «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент 35-летний футболист занимается по индивидуальной программе на тренировочной базе команды в Баковке.

В первой половине сезона Дзюба принял участие в 20 поединках «железнодорожников», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» «Реал» сделал предложение клубу Роналду В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Клопп дал ответ «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
14:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одолел «Аланию» в первом товарищеском матче
13:50 · Россия. Премьер-лига
Рудаков перешёл из «Ростова» в клуб РПЛ официально
13:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Наши футболисты сейчас не нужны в Европе»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил слухи о трансфере Чалова в Европу
13:30 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Чалову не нужно идти в «Зенит», он ещё сумеет поиграть в Европе
13:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Джикия точно не помешает «Локомотиву»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Магкеев высказался о первом матче после тяжёлой травмы
13:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Дзюба присоединится к «Локомотиву»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и сборная России обратились к Ещенко
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о подготовке «Оренбурга» к игре с ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о травме Оганесяна
12:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов о Чалове: «Он подходит «Зениту», у него высокий футбольный интеллект»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «Абаскаль не даст Джикии играть»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»
Все новости
Рекомендуем