Стало известно, когда Дзюба присоединится к «Локомотиву»

Центральный нападающий Артём Дзюба присоединится к московскому «Локомотиву» на третьем тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом рапортует «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент 35-летний футболист занимается по индивидуальной программе на тренировочной базе команды в Баковке.

В первой половине сезона Дзюба принял участие в 20 поединках «железнодорожников», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера на семь баллов.