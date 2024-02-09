Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»

09 Февраля 2024 • 12:49 Комментировать

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался относительно будущего своего клиента.

«Интерес к Гоцуку есть, но он не прямо конкретный. На данный момент Кирилл - футболист «Пари НН». К нему есть интерес, но не от тех клубов, ради которых он готов покинуть «Пари НН», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Кирилл защищает цвета нижегородского коллектива с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 17 поединков и отметился результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН Андрей Талаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» «Реал» сделал предложение клубу Роналду ​Роналду порадовал фанатов хорошей новостью
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Клопп дал ответ «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и сборная России обратились к Ещенко
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о подготовке «Оренбурга» к игре с ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Деограсия рассказал о травме Оганесяна
12:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов о Чалове: «Он подходит «Зениту», у него высокий футбольный интеллект»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «Абаскаль не даст Джикии играть»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ
12:09 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль выступил против трансфера, который предложил спортивный директор «Спартака»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Зобнин отреагировал на неприличный жест Медведева к «Спартаку»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» прокомментировал разгром команды Слуцкого со счётом 6:0
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет купить аргентинского полузащитника 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал, как адаптировался в «Сочи»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал причину перехода в «Сочи»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Капленко стал игроком «Балтики» - раскрыты детали трансфера официально
Все новости
Рекомендуем