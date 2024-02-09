Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался относительно будущего своего клиента.

«Интерес к Гоцуку есть, но он не прямо конкретный. На данный момент Кирилл - футболист «Пари НН». К нему есть интерес, но не от тех клубов, ради которых он готов покинуть «Пари НН», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Кирилл защищает цвета нижегородского коллектива с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 17 поединков и отметился результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.