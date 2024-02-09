«Спартак» и сборная России обратились к Ещенко

Сегодня, 9 февраля, день рождения отмечает бывший защитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Ещенко. Ему исполнилось 40 лет.

«Поздравляем экс-защитника сборной с днем рождения! Желаем Андрею счастья, гармонии и успехов в тренерской карьере!» - гласит сообщение сборной страны.

«Поздравляем чемпиона России в составе «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего!» - поздравила пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что Ещенко играл за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе национальной сборной России Андрей провел 14 матчей.