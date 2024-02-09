Деограсия рассказал о подготовке «Оренбурга» к игре с ЦСКА

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона. Накануне клуб потерпел крупное поражение от «Динамо» (1:4) в товарищеском матче.

«У нас еще есть, что улучшать. Мы меняем схему, нащупываем варианты, некоторых игроков меняем по позициям, наигрываем состав, чтобы знать, что нужно поменять. Готовимся к матчу с ЦСКА», - передает слова тренера «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 15 балов после 18 туров. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Деограсии сыграют с ЦСКА в Москве.