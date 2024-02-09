Деограсия рассказал о травме Оганесяна

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о повреждении полузащитника команды Степана Оганесяна.

«У него травма, проблемы с ногой. Он будет в лазарете еще примерно месяц. Вторую часть сезона начнем без него», - рассказал испанский специалист в интервью «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний форвард провел 12 поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.

После 18 туров чемпионата страны «Оренбург» набрал 15 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В первом матче после перерыва команда сыграет с московским ЦСКА на выезде.