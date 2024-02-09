Орлов о Чалове: «Он подходит «Зениту», у него высокий футбольный интеллект»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Чалов подходит «Зениту». У него высокий футбольный интеллект. Убежден, он быстро сыграется с бразильцами, поймет их на поле, найдет с ними общий язык», - цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что воспитанником ЦСКА Чаловым интересуется «Зенит». Соглашение форварда с московский клубом истекает в конце 2024 года.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.