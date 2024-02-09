Экс-футболист «Спартака»: «Абаскаль не даст Джикии играть»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался касательно будущего защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Абаскаль не будет давать ему играть. «Спартак» может согласиться отправить его в аренду, доплачивая часть зарплаты, которую не может дать другой клуб. «Спартак» готов на это пойти», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В первой половине нынешнего сезона Джикия провел девять поединков за «Спартак». Трудовое соглашение 30-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитано до лета 2024 года. После 18 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице.