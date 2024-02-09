Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»

Бывший нападающий столичного «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, следит ли он за Российской премьер-лигой.

Напомним, немецкий футболист выступал за «бело-голубых» с 2010 по 2015 год.

— Живя в другой стране очень трудно следить за российским футболом, но я нахожу способы. Например, регулярно читаю прессу, особенно после матчей. Также стараюсь смотреть матчи и обзоры, — приводит слова Кураньи Sport24.

После 18 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Краснодар», который имеет в своей копилке 38 очков. Ближайший преследователь «быков» — «Зенит», отстающий от соперника на два зачетных балла.