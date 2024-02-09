Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о лучших футболистах чемпионата России на данный момент

«Для меня лучшие игроки РПЛ — во-первых, динамовец Бителло. Еще назвал бы бразильцев из «Зенита», особенно Клаудиньо. Мне нравится его игра. Тюкавин? Да, его можно включить в список», — приводит слова Кураньи Sport24.

Напомним, Кураньи выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2015 год. За это время он провел 151 матч во всех турнирах, в которых забил 56 голов и записал на свой счет 24 результативные передачи.

Последней командой Кураньи был немецкий «Хоффенхайм», который он покинул в 2016 году.