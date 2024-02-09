Абаскаль выступил против трансфера, который предложил спортивный директор «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не поддерживает идею подписания нового опорного полузащитника. На этом трансфере настаивает спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.

По сведениям Metaratings.ru, испанский специалист не видит места для опорника в нынешней схеме команды. Амарал же стоит на своем и пытается переубедить главного тренера.

По итогам половины сезона чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

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