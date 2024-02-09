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Может, «Спартаку» всё же нужен новый вратарь? Кого могут подписать «красно-белые»

09 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать

Ошибка Александра Максименко в матче с «Ростовом» запустила разговоры о вероятном переходе в «Спартак» нового вратаря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает варианты.

Есть ли у «Спартака» вратарская проблема?

Ошибка в одном матче, тем более – в товарищеском, не может быть основанием для того, чтобы срочно искать нового вратаря. Тем не менее ляп Максименко в поединке с «Ростовом» не является уникальным. Вратарь этот нередко допускает какие-то странные ошибки, которые приводят к пропущенным голам. При этом такой клуб, как «Спартак», декларирующий самые серьёзные задачи, конечно, должен иметь вратаря, который в простых ситуациях не будет «привозить».

В этом смысле Александр Селихов выглядит надёжнее, но у него, к сожалению, серьёзные проблемы со здоровьем. Довольно часто вратарь получает травмы, что не позволяет, судя по всему, рассчитывать на него как на основного первого номера. Илья Свинов, в свою очередь, не демонстрировал другое умение, необходимое большим командам, – выручать тогда, когда это требуется. Иными словами, «Спартаку» если и усиливать вратарскую позицию, то игроком качественно иного уровня.

Выбор ограничен

При этом у «Спартака» есть проблема с тем, кого можно приобрести. Лимит на легионеров в России увеличен, но существует дополнительное правило, что число иностранцев зависит от количества собственных воспитанников в составе. «Спартак» зимой уже приобрёл Манфреда Угальде, надо будет найти место ещё и Томашу Таварешу, который идёт на поправку.

В итоге прямо сейчас «Спартак» может без труда подписать только игрока, который не будет считаться в России легионером. Это должен быть либо местный футболист, либо игрок из Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана. В общем, выбор довольно ограничен.

Кто мелькает в слухах?

За счёт имеющихся ограничений список потенциальных вратарей для «Спартака» довольно ограничен: Илья Помазун, который выступает за «Урал» и принадлежит ЦСКА, Иван Ломаев из «Крыльев Советов», Станислав Агкацев из «Краснодара», Илья Лантратов из «Локомотива». Если сейчас оставить за скобками вопрос условий перехода, которые будут довольно жёсткими, существует много сомнений, что хоть кто-то из них сильнее имеющихся у «Спартака» вратарей. То есть нет уверенности, что подписание любого из них прямо-таки решит проблему команды.

На самом деле ситуация «Спартака» не уникальна. Самый богатый и самый успешный клуб России последних лет «Зенит» тоже пытается решить подобную проблему, но не нашёл варианта лучше собственного ветерана Михаила Кержакова, хотя через питерский клуб за последние годы прошло столько голкиперов.

Если искать варианты за границей, то в голову сразу приходит Никита Хайкин из норвежского «Будё-Глимт», но он явно не рвётся в Россию, предпочитая выступать в еврокубках. Да и не совсем серьёзно обсуждать вероятность его трансфера сейчас, когда он травмирован.

В странах из ЕАЭС тоже не видно вратарей-звёздочек, которые могли бы качественно решить проблему «Спартака». В итоге, кажется, что какого-то простого выхода у «красно-белых» нет. Можно рискнуть и попробовать купить кого-то на внутреннем рынке, но гарантий нет никаких. Либо попробовать решить проблему с легионерами, чтобы найти хорошего вратаря где-то за границей.

«Спартак» не готов, а вратарская проблема становится актуальнее: Взгляд из Абу-Даби

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Александр Максименко ещё теги
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