Революция в футболе: синяя карточка – что это и как это работает

8 февраля во всех мировых СМИ появилась новость о том, что в скором времени в футболе будут тестировать новую карточку – синюю. IFAB (независимый институт, устанавливающий стандарты судейства в футболе) хочет как можно скорее ввести синюю карточку.

Ожидается, что предупреждение нового цвета будет между жёлтой и красной (а раньше мы называли её оранжевой). Синяя карточка будет просто дополнять две остальные, ни в коем случае не заменять. В итоге игрок, получивший новую карточку, будет удалён на 10 минут.

Новая мера наказания будет использоваться только в двух случаях: один – так называемый очевидный «тактический фол» (например, когда соперник убегает в опасную контратаку), другой – это задержка времени любым способом, причём даже разговор с арбитром входит в это понятие, по мнению создателей правила.

Интересно, что если футболист получит ДВЕ синие карточки или синюю и жёлтую, то после второй карточки игрок увидит перед собой красную. Тут соблюдено правило двух предупреждений, как жёлтая + жёлтая. Логично.

Официально нововведение должно быть представлено на заседании IFAB уже 2 марта. Событие пройдёт в Глазго (Шотландия). Разные источники пишут свою информацию. Например, говорится, что «синюю карточку» будут тестировать уже в ближайшее время в женском и молодёжном футболе, а также в низших лигах. Другие же источники сообщают, что нововведение вступит в силу со следующего сезона, с начала розыгрыша Кубка Англии – как родоначальницы футбола.