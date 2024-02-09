Зобнин отреагировал на неприличный жест Медведева к «Спартаку»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на неприличный жест, который продемонстрировал председатель правления «Зенита» Александр Медведев в отношении «красно-белых».

«Жест Медведева? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение? Мы готовимся, нужно всё на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует - не наше», - передает слова полузащитника «народной команды» Sport24.

По итогам первой половины нынешнего сезона «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то питерцы с 36 очками находятся на второй строчке.