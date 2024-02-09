Игрок «Зенита» прокомментировал разгром команды Слуцкого со счётом 6:0

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович прокомментировал разгромную победу над китайским клубом «Шанхай Шеньхуа» в товарищеской встрече. Питерцы обыграли команду Леонида Слуцкого со счетом 6:0.

«Мы хорошо сыграли, причем с первой до последней минуты выполняли все, что от нас требовал тренерский штаб. В итоге забили достаточно много мячей, а сами при этом не пропустили», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.