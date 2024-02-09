«Спартак» хочет купить аргентинского полузащитника

Московский «Спартак» определился с новой целью на трансферном рынке. Как стало известно журналистам «Чемпионата», в сферу интересов руководства «красно-белых» попал полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Фернандес.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в восемь миллионов евро. Фернандес может играть на позиции центрального и опорного полузащитника.

За «Бока Хуниорс» хавбек провел 47 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

После 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва «Спартак» встретится с «Зенитом».