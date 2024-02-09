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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» хочет купить аргентинского полузащитника

09 Февраля 2024 • 11:42 Комментировать (1)

Московский «Спартак» определился с новой целью на трансферном рынке. Как стало известно журналистам «Чемпионата», в сферу интересов руководства «красно-белых» попал полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Фернандес.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в восемь миллионов евро. Фернандес может играть на позиции центрального и опорного полузащитника.

За «Бока Хуниорс» хавбек провел 47 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

После 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва «Спартак» встретится с «Зенитом».

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Спартак Москва Бока Хуниорс Эсекьель Фернандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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wertygaz
09 Февраля 2024 в 11:50
Это хорошо, вратаря купите только сначала… Свинов и Максименко уже не катят…
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