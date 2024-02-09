Чистяков рассказал, как адаптировался в «Сочи»

Защитник Дмитрий Чистяков, перешедший этой зимой из петербургского «Зенита» в «Сочи», рассказал об адаптации в новой команде.

«Адаптация не заняла долгое время. Кое‑кого из ребят знал уже, с кем‑то знакомлюсь. Но чемпионат тот же, футбол тот же. Поэтому особо много адаптации не потребовалось», - рассказал футболист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Чистяков перебрался в сочинский коллектив на правах аренды.

В первой половине сезона Премьер-лиги 30-летний защитник сыграл всего пять поединков. «Сочи» после 18 туров находится на последнем месте в турнирной таблице.