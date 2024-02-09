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Чистяков назвал причину перехода в «Сочи»

09 Февраля 2024 • 11:29 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, перешедший на правах аренды в «Сочи», высказался насчет своего трансфера.

«Это была моя инициатива. Я хотел больше играть. Понимал, что надо что‑то менять. Попросил руководство и тренерский штаб «Зенита» пойти мне навстречу. Хочу сказать им спасибо за это», - передает слова 30-летнего футболиста телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл пять матчей в рамках Российской премьер-лиги. Кроме того, на счету защитника две встречи в Кубке страны.

«Зенит» занимает второе место после 18 туров, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу.

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