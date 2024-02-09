Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко перешел в калининградскую «Балтику». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 24-летний футболист заключил с новым работодателем долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре с половиной года.

Ранее в прессе сообщалось, что сумма выкупа Капленко составит 1,6 миллиона евро.

Напомним, что белорусский игрок защищал цвета «Оренбурга» с 2020 года. В нынешнем сезоне Капленко провел 16 поединков во всех соревнованиях, записав на свой счет две результативные передачи.

По итогам 18 туров РПЛ «Балтика» с 13 очками занимает предпоследнее место в таблице.