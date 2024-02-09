Грозненский «Ахмат» отрапортовал об уходе бразильского полузащитника Даниэля Жуниора. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

«Желаем Даниэлю удачи и успехов в карьере!» - говорится в публикации клуба.

Напомним, что Жуниор перешел в «Ахмат» осенью прошлого года. Полузащитник поучаствовал в семи поединках во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

После 18 туров чемпионата России грозненский коллектив набрал 17 баллов и находится в нижней части турнирной таблицы. Розыгрыш Премьер-лиги возобновится в начале марта.