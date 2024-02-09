Тренер «Зенита» оценил состояние Вендела

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике команды Маркусе Венделе.

«У Вендела всё хорошо. У него были небольшие проблемы со здоровьем, пропустил первые тренировки и не был готов. Сейчас он сыграл, находится в хорошей форме, мы на него рассчитываем», - рассказал специалист в интервью журналисту «Чемпионата».

В первой половине текущего сезона бразильский полузащитник сыграл 20 поединков за «Зенит». На счету 26-летнего игрока четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года.