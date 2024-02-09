Игнатьев сравнил уровень российского и белорусского футбола

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил отечественный чемпионат с национальным первенством Белоруссии. Специалист отметил, что нападающему «Спартака» Павлу Мелешину пойдёт на пользу аренда в минском «Динамо».

«Не хочу обижать белорусский футбол, но его уровень ниже российского, но Мелешин будет иметь возможность выходить на поле», – приводит слова Игнатьева издание «Газета.Ру».

19-летний Мелешин в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги провёл всего три поединка, где не отметился ни одним результативным действием. Зато в прошлом сезоне нападающий забил один гол в восьми матчах.