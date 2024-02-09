Булыкин поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против Сербии. Напомним, поединок должен состояться 21 марта.

«На какой результат рассчитывать? Все будет от того, какой состав пригласил Карпин, кого выберет на игру. Все захотят сыграть против такой сборной», – приводит слова Дмитрия издание «Газета.Ру».

Отметим, что матч между сборными России и Сербии должен состояться в Москве на стадионе «ВТБ Арена», где проводит домашние поединки «Динамо». Булыкин за свою карьеру провёл 15 матчей за сборную России, где отметился 7 забитыми голами.