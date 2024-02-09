Экс-форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал лучший клуб в своей карьере. Его выбор пал на «сине-бело-голубых».

«Эта была самая хорошая команда в моей карьере. Сергей Семак мне очень помогал. В этой команде я много забивал, выиграл много трофеев», - рассказал иранский нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2022 год. Также в России он отметился выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов».

В нынешнем сезоне 25-летний иранец играет на правах аренды за «Рому». Сердар принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом.