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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал самый громкий трансфер января в РПЛ

09 Февраля 2024 • 10:32 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал самый громкий трансфер января в Премьер-лиге. Выбор экс-форварда леверкузенского «Байера» остановился на защитнике Даниле Круговом, которого «Зенит» продал в ЦСКА. Правда, Булыкин раскритиковал клубы за оформленные условия трансфера.

«Пока все страдают. Один клуб страдает, потому что не продал, и второй, из-за того получит летом игрока со сниженным уровнем», – цитирует Дмитрия «Газета.Ру».

Напомним, Круговой присоединится к ЦСКА ближайшим летом. До конца нынешнего сезона 25-летний футболист будет выступать за «Зенит-2».

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ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин Данил Круговой ещё теги
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