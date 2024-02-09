Булыкин назвал самый громкий трансфер января в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал самый громкий трансфер января в Премьер-лиге. Выбор экс-форварда леверкузенского «Байера» остановился на защитнике Даниле Круговом, которого «Зенит» продал в ЦСКА. Правда, Булыкин раскритиковал клубы за оформленные условия трансфера.

«Пока все страдают. Один клуб страдает, потому что не продал, и второй, из-за того получит летом игрока со сниженным уровнем», – цитирует Дмитрия «Газета.Ру».

Напомним, Круговой присоединится к ЦСКА ближайшим летом. До конца нынешнего сезона 25-летний футболист будет выступать за «Зенит-2».