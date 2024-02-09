В «Ростове» рассказали о селекционной политике клуба

Алексей Рыскин, который является спортивным директором «Ростов», высказался насчет селекционной политики клуба.

«Сборы покажут, как будем двигаться. У нас ставка на молодых россиян, но для того, чтобы повысить конкуренцию - мы смотрим на иностранцев, которые могут нам добавить каких-то качеств», - рассказал функционер в интервью «Чемпионату».

Первую половину нынешнего сезона Премьер-лиги «Ростов» завершил на десятом месте, набрав 21 балл. В следующем поединке чемпионата страны команда Валерия Карпина на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет в марте.